富山県産の早生品種「てんたかく」の新米がきのうは富山市の直売所で販売が始まりましたが、きょうはスーパーでも並び始めています。コメの品薄による価格高騰が続く中、価格は去年より大幅に高くなっています。滑川市の商業施設PLANT-3ではきょう午後2時から富山県産「てんたかく」の新米が店頭に並びました。この店では5キロ入りを税込4946円で販売していて去年の同じ時期の新米に比べ2268円も値上がりしています。