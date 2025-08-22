Instagramに投稿されて話題になったのは、意気揚々と自分で階段を登っていったのに、自力で降りることはできない大型犬！抱っこされながら降りてくる態度があまりにも可愛すぎると話題になり、「申し訳なさそうにしてる顔が可愛い」「人が入っているみたい笑」といった声が寄せられました！ 【動画：階段を登った大型犬→『降りてくるかな』と思ったら…まさかの光景と態度】 自分で階段を登ったけれど… Instagramアカウント『