神奈川県厚木市で22日、圏央道から作業員の男性が転落する事故がありました。午後3時ごろ、厚木市の圏央道、相模原愛川インターチェンジ付近で「作業員が転落した」と同僚から119番通報がありました。転落したのは男性で警察によりますと圏央道で作業中に20メートルから30メートル下の地面に転落したということです。男性はドクターヘリで搬送されましたが詳しい容体はわかっていません。警察は男性が転落した状況を調べています。