◇プロ野球パ・リーグ 西武3-0ロッテ(22日、ZOZOマリン)西武はロッテに完封勝利し、連敗を3で止めました。西武の先発は郄橋光成投手。前回登板では打球を右腕付近に受けたため、2回26球で降板していました。中7日でマウンドに上がったこの日、初回にヒット2本を許しピンチで前日3本塁打の4番・山口航輝選手を迎えましたが、内野ゴロのダブルプレーに打ち取って無失点で立ち上がります。打線は3回、古賀悠斗選手がレフトへ今