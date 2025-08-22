この記事では、夫がママ活をしようとしておりママと会う約束までしているのをLINEで見つけたけれど、夫にやめてと言えずモヤモヤしているという投稿を紹介します。SNSでセクシーな女性に「会いたい」とメッセージを送るなど女性との出会いを求めようとする夫に対し、ショックと悲しみがありつつもやめてと言ったら嫌われてしまうのではないかと不安に思っているという投稿者さん。みんなならどうするか聞いてみたいそ