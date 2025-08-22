高品質な食材や世界各国のこだわり商品が並ぶ「成城石井」。今回は、冷やしておいしい新作スイーツの中から、バイヤーおすすめの3品をピックアップしました。この夏のおやつタイムに、ぜひ食べてみてください。【画像】成城石井のスタッフ総選挙で選ばれた上位3品1. 「成城石井自家製 2種トロピカルフルーツとグアバのジュレ」最初に紹介するのは、「成城石井自家製 2種トロピカルフルーツとグアバのジュレ」431円（税込） です。