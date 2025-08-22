南沙諸島永暑（ファイアリー・クロス）礁の島駐在環境保護機関と中国科学院島礁総合研究センターの20日の発表によると、今年7月以降、島に駐在する科学研究者が中国南沙諸島永暑礁の沿岸海域で国家一級重点保護野生動物であるジュゴンの活動を持続的にモニタリングしているという。新華社が伝えた。ジュゴンはカイギュウ目ジュゴン科の唯一の現存する海洋種であり、メスが赤ちゃんを抱きかかえて授乳する姿から民間では「人魚」と