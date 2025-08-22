先日、JFL（日本フットボールリーグ）のアトレチコ鈴鹿に所属する「カズ」の愛称で知られる三浦知良選手が、リーグ戦に今シーズン初出場を果たし、58歳というリーグの最年長出場記録を更新した。その後行われた試合で先発出場し、さらに最年長出場記録を58歳と130日に伸ばした。もはやサッカー界のレジェンドとして認められている三浦選手であるが、58歳という年齢にもかかわらずプロとしてプレーし続ける姿にさまざまな意見がある