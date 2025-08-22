◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(22日、東京ドーム)巨人が6回に4得点を奪いDeNAを突き放しました。巨人は1点リードの6回、2アウトからこの日腰痛から復帰しスタメン出場の吉川尚輝選手が1塁線へ強い打球を飛ばします。このあたりをファースト・オースティン選手が横っ飛びでキャッチすると、カバーに入ったジャクソン投手にトスしますが、吉川選手の足が勝りヒットで出塁します。吉川選手は続く中山礼都選手の打席で2塁へ盗塁する