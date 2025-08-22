全国中学校体育大会（全中）は22日、福岡市の照葉積水ハウスアリーナで柔道男子の個人戦が行われ、73キロ級で藤田将虎（福岡・和白）が優勝した。藤田将は2回戦で袖釣り込み腰を決めて一本勝ちするなど豪快な投げ技でトーナメントを勝ち上がり、北村透真（愛知・大成）との決勝も袖釣り込み腰で有効を奪って勝利した。このほか福岡勢では、60キロ級で平松聖（南小倉）が3位に入った。