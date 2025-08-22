◆日本ハム―ソフトバンク（22日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンク牧原大成に左前適時打が飛び出し、試合を振り出しに戻した。1点を追う5回。先頭の近藤健介が左中間への二塁打で出塁。2死三塁とした後、牧原大が北山亘基が投じた外角高めの直球を左前へはじき返した。三走の近藤はゆっくり生還し、北山をマウンドから引きずり降ろした。牧原大は8月の得点圏打率が5割を超えるなど、好調を維持している。