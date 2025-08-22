堀込泰行がキリンジ在籍時の2005年に始動させたソロプロジェクト「馬の骨」が、今年デビュー20周年イヤーに突入している。これを記念し、初のベストアルバム『BEST OF UMA NO HONE 2005-2025』が9月24日（水）にリリースされることが決定した。本作には約16年ぶりの新曲「Let‘s get crazy」を含む、堀込泰行自身がセレクトした全11曲をリマスタリング収録。また、11月26日（水）には新曲「Let’ get crazy」と、馬の骨の代表曲「