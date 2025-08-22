福岡県警小郡署は22日、小郡市の住民宅固定電話に21日午後7時ごろ、息子を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「風邪をひいて声が変わった」「○○高校の同窓会の案内状が届いていない？」などと言われる内容だった。