JO1が、10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」(読み:ハズインマイポケット)のトラックリストを公開した。今作のキャッチコピーは、“You‘ll never guess what’s in my pocket. 表になった瞬間、ゲームは変わる”。隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性まで──想像以上の可能性が目覚める。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングルを通じて、