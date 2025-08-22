◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）ＤｅＮＡの先発・ジャクソンが６回途中４失点で降板した。今季の東京ドームでの巨人戦に３度先発していた右腕は、１勝２敗ながら防御率０・９０と悪くない数字を残していた。３回、岡本に左中間へ先制ソロを献上したもののこの１点でしのいできたが、６回２死無走者から内野安打、２与四球で満塁のピンチをつくったところで降板。救援した坂本が甲斐に走者一掃の