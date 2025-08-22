ＪＲＡと世界の名手が競演する「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」（８月２３、２４日、札幌競馬場）のウェルカムセレモニーが８月２２日、札幌市内のホテルで行われた。航空機の遅延によりセレモニーを不参加となったクリスティアン・トーレス騎手を除いた１３騎手が出席して抱負を語った。今年は横山典弘騎手と息子の武史騎手による史上初の親子対決が実現。セレモニーの壇上で早くも火花を散らした。