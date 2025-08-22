◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人が６回２死から貴重な追加点を挙げた。この日１軍に再合流し「５番・二塁」でスタメン出場の吉川尚輝内野手が復帰後初ヒットとなる一塁線への内野安打で出塁し、二塁盗塁を決めた。その後２死満塁とするとここでＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手が降板。２番手で登板の坂本裕哉投手から、スタメンマスクの甲斐拓也捕手が左中間を破る値千金の走者一掃の３点