◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）巨人のＫ・ケラー投手が１回無安打無失点の好投で１３試合連続無失点とした。１―０の６回から２番手で登板。佐野を遊ゴロ、オースティンを空振り三振、宮崎を遊ゴロに抑え、中軸３人を１１球で料理した。夏場に来て状態を一気に上げてきた助っ人右腕。７月以降は防御率０・００をキープしている。