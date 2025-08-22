公益財団法人日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）５ブロックの選抜チームによる対抗戦「フクダ電子カップ第２５回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」が２２日、宮崎市で開幕した。不安定な天候を考慮し、開会式はひなた木の花ドームで実施され、小学生の部、中学生の部、中学生女子の部の各チームが参加。選手宣誓は、地元・九州ブロックから中学生の部・九州南選抜の山野主将、中学生女子の部・九州選抜の宮崎主将、小学生の