日本サッカー協会(JFA)は22日、日本女子代表(なでしこジャパン)が10月24日にイタリアでイタリア女子代表と、同月28日にスペインでノルウェー女子代表と対戦することを発表した。キックオフ時間やテレビ放送については未定。FIFAランク8位の日本に対し、イタリアは12位。日本は最後に対戦した2015年キリンチャレンジカップの1勝のみで、あとは7敗と負け越している。ノルウェーのランキングは13位。日本は7勝3分と勝ち越してきた