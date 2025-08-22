東京都は家庭において、揚げもの料理などで使われ不要となった食用油を回収し、持続可能な航空燃料「SAF（サフ）」へと活用する取り組みを進めています。現在、都内では、食用油を回収するボックスが都庁などおよそ80か所設置されています。都によりますと、今年5月から7月までの3か月間で、羽田と韓国・ソウルの航空燃料片道3回分に相当するおよそ4500リットルの食用油を回収したということです。回収した食用油は大阪府にある製