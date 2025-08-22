YOSHIKI がサウジアラビア・ユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」にて11月20日に特別コンサートを開催することが明らかになった。◆YOSHIKI 写真本公演は＜Ancient Kingdoms Festival＞の＜Hegra Candlelit Classics＞シリーズの一環として行われるもの。同舞台にはこれまで世界最高峰のテノール歌手であるアンドレア・ボチェッリや、イタリア人作曲家のルドヴィコ・エイナウディといった世界的巨匠のみが出演してきた。今回は、日