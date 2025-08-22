現在、3連勝で4位につけるユナイテッドは、あさって24日ホームで長野と対戦します。連勝へ大事になるのが「試合の入り」です。 中断明けの一戦となった、前節の相模原戦。ユナイテッドは、今季最多1万238人の声援を受け、圧巻のゴールラッシュに。3ゴールをあげると、守っても3試合ぶりの無失点で、今季初の3連勝を飾りました。 （山口卓己選手）「中断期間で自分たちがやりたいことを整理できた。得点を取り