2026年度予算の国土交通省の概算要求案が22日判明した。総額は25年度当初比1.19倍の7兆812億円。このうち公共事業関係費は6兆2820億円で、埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえたインフラ老朽化対策などを加速する。防災や、公共交通機関が乏しい「交通空白」解消にも引き続き取り組む。上下水道や道路、河川施設などの老朽化対策には1兆783億円を計上する。南海トラフ巨大地震や首都直下地震の対策推進には2479億円を充てる。