【MLB】ロッキーズ 5ー9 ドジャース（8月21日・日本時間22日／デンバー）【映像】ロハスがトス→流れるようなジャンピングスロー（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が450日ぶりに完全休養したロッキーズ戦で2回、代役1番に入ったムーキー・ベッツが守備で大きな存在感を示した。4-1とリードを広げた2回1死一塁の場面、カーショーが7番ファーマーに投じた1-2からの4球目はセカンドゴロ。ロハスが軽やかにさばいてショート