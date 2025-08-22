「多摩川のおんなカップ」（２２日、多摩川）天野友和（４７）＝愛知・８０期・Ａ２＝が３日目９Ｒで、６コースから２着を奪い取り準優２号艇を獲得した「足的には上位とまではいかないけど、悪くないと思う。原状はちょっと伸び型加減かな。すごく伸びるってわけじゃないですけどね」と仕上がりにはある程度納得している。「ターン回りも悪くない。乗り心地は２日目後半が一番良かったけど悪くない」と、レースできる状態のよ