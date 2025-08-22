「日本ハム−ソフトバンク」（２２日、エスコンフィールド）日本ハム・万波が七回、１９号ソロを右翼スタンドへ運んだ。３−３の七回、先頭で打席に立つと相手の３番手・藤井の初球、外角低めの１５１キロをとらえた逆方向への打球が右翼フェンスを越えた。首位ソフトバンクを３・５ゲーム差で追い、負ければ相手にマジックが点灯する状況。大接戦で迎えた終盤に出た一発に日本ハムベンチは大興奮。新庄監督は両手ひとさし