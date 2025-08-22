栃木県の男性教師が勤務先の高校で盗撮したとして逮捕された事件で、以前勤めていた高校からも小型カメラ11台が見つかったことが22日、分かりました。県立高校教師の古口大輔容疑者は、勤務先の高校の女子更衣室に小型カメラを設置し、女性の着替える姿を盗撮した疑いで逮捕されました。県教育委員会によりますと、事件発覚後に古口容疑者が以前勤めていた高校を調査したところ、女子トイレや女子更衣室などから小型カメラ11台が新