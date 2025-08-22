やや円安も直近の動きに調整入る程度、全般的にパウエル待ちムード＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、やや円安の動き。ドル円は148円台半ばから後半へ、ユーロ円は172円手前から172円台半ばへ、ポンド円は199円割れ水準から199円台半ばへと上昇。ポンド円がやや上値を広げたほかは、東京市場からのレンジ内でにとどまっている。東京午後の円買いの動きに調整が入る程度。ドルストレートではドル買い一服