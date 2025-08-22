Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉（３６）が２２日、都内でアニメ映画「おでかけ子ザメとかいのおともだち」の初日舞台あいさつに登場した。本作はＳＮＳ発の人気漫画を原作としたアニメの劇場版。宮田は、子ザメちゃんが都会で最初に出会う「サラリーマンのお兄さん」役を演じる。以前から作品を視聴しており「作品が決まった時にはやったー！っていう気持ちでした」。作中と同じように、街で子ザメちゃんと出会えたら？とい