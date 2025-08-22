80年前の富山大空襲を体験し、今も現役でプレーを続ける91歳のサッカー選手が富山市にいます。平和の尊さをかみしめながらサッカーを続ける男性が、80年前、防空壕に逃げ込み、街で目にした光景について語りました。ピッチを駆けるのは富山市の中村隆さん91歳です。中村隆さん（91）「楽しくやっております、ははは」「比べるレベルが違うからね。いかに生きるか、生きるためにいかに食べられるかね、80年前ちゃ