奈良競輪場のF1「中井光雄記念杯オッズパーク杯」は2日目を終えた。高橋和也（39＝愛知）が準決10R、振られながら外を踏み込むと、捲り追い込みで2着。5月伊東F1戦以来、今年2度目の決勝進出を果たした。「後ろ攻めになったので切ってからと思った。中団になったが余裕はなかった」。道中は厳しい感じだったが、最後まで踏み切れた。一時は落車で調子を崩したが、ここへきて復調の手応えをつかんだ様子。当所は過去に2度