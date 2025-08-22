元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、22日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日SP」（後6・50）にVTR出演し、高齢者を狙った新たな特殊詐欺被害について解説した。「緊急！特殊詐欺SP」と題した特番は、巧妙化、多様化していく特殊詐欺の手口を実例を挙げて紹介し、視聴者に注意を促した。一例として紹介されたのが、スマホ郵送詐欺だ。警察官を名乗って高齢者の自宅に固定電話を掛け、詐欺被害に遭っている可能性を伝