バレーボール男子日本代表の石川祐希（29）、郄橋藍（23）、甲斐優斗（21）、小川智大（29）の4人が22日、都内で行われたイベントに登場。「ASICS バレーボール男⼦⽇本代表トークセッション〜ココロとカラダの成⻑と向き合う⾼校⽣プレイヤーに、今だからこそ伝えたいこと〜」と題されたイベントで、抽選で全国から選ばれた18人の高校生たちとの交流を楽しんだ。