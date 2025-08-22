物価高騰の中お得に宿泊や体験、食事を楽しむための取り組みです。 長崎市の34の宿泊施設で利用できる「プレミアム付商品券」の販売が始まりました。 長崎市伊王島町のアイランドナガサキ。午前11時、ホテルのロビーには列が…。 （購入者） 「1000円単位だから使いやすい」 （福岡から） 「海のアクティブに使ったりお昼ご飯、バーでも使えるのでそれに使いたい」 お目当ては1万2000円分