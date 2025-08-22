ASUS JAPANは8月22日、Wi-Fi 7ルーターの新製品「RT-BE3600 Go」を発表した。Wi-Fi 7に対応しながら、手のひらサイズに仕上げたのが特徴。電源はUSB Type-Cで給電でき、AC100Vが確保できないシーンでもモバイルバッテリーで使える。クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行販売を実施している。早割価格は17,300円（一般販売価格は19,980円）。USB Type-Cで給電できる手のひらサイズのWi-Fi 7ルーター「RT-BE3600 G