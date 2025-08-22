インタビューに応じる南アフリカのラマポーザ大統領＝21日、横浜市南アフリカのラマポーザ大統領は21日、ロシアによるウクライナ侵攻を巡り「和平のためには、（当事者である）両国との対話を続けることが重要だ」と述べ、中立の立場を堅持すると強調した。横浜市で開かれた第9回アフリカ開発会議（TICAD）出席のため来日し、共同通信などのインタビューに応じた。ラマポーザ氏は「一方を批判するだけでは（和平の）糸口すら見