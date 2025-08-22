アメリカ・コロラド州で通報を受けた警察官が目撃したのは、前輪を上げ、危険な“ウィリー”走行をするバイクの集団。振り返ってパトカーを見ると、「まずい」と思ったのかすぐにやめますが、今度は後輪を上げ、まるでこちらを挑発するかのように停止。信号が青になると、再びウィリーを始めました。事故につながりかねない危険な状況を警察が黙って見過ごすわけにはいきません。次の交差点で停止した、その時でした、一番後ろのラ