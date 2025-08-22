取材に応じる南スーダンのセマヤ・クンバ外相＝21日、横浜市南スーダンのセマヤ・クンバ外相は21日、中国とは戦略的な協力関係にあり、自国の石油産業の「主要な投資パートナーだ」と述べた。隣国スーダンに中国が建設したパイプラインを通じ、石油を輸出していると語った。自国代表としてアフリカ開発会議（TICAD）に出席するため来日し、横浜市で共同通信の取材に応じた。石油資源が豊富な南スーダンは2011年、スーダンから