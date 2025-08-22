埼玉県八潮市の道路陥没事故に関し、県は22日、現場周辺の住民に最低5万円の補償を行うと明らかにしました。1月28日に八潮市の道路が陥没してトラックが転落した事故では、男性1人の死亡が確認されたほか、交通規制などの影響で売り上げが減少した事業者や、下水による悪臭などに苦しむ住民らが補償を求めていました。県は22日に補償に関する説明会を開き、営業補償や電気代補償のほか、陥没現場からおおむね200メートルの範囲に居