神奈川・中井町で目撃された身勝手な車。信号が青に変わり動き始めたその時でした、画面右から突如現れた白い軽自動車。目撃者も思わず「うわ！どこから来た？」と驚いた様子。目撃者の車をかすめるように飛び出した白い車。一体どこから来たのでしょうか。後方を記録したカメラを見てみると、白い車が走っていたのは右折専用レーンです。目撃者：交差点を右折するだろうと思ったら、ひょこっと前に。えっ！っていう感じ。交差点で