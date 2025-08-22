Image: MajinBu Official 手触りが気になるね！最近のApple（アップル）は、iPhoneの新作と一緒に純正ケースも発売。そして、今年のiPhone 17シリーズ用と主張される純正ケースがこちらです。Here are the new TechWoven Cases for iPhone 17Full Article: https://t.co/UGMdYQWPJX pic.twitter.com/BftqiD03jO- Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 20, 2025 レンズ部にガッツリ空いた開口