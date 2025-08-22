µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï£¸·î22Æü¡¢J£±Âè27Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£³«»Ï£µÊ¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Îº¸CK¤«¤éÄ¹¾ÂÍÎ°ì¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁ°È¾¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Î43Ê¬¡¢£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£¼«¿Ø¤ÇÌá¤ê¤Ê¤¬¤éÌ£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿M¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬¡¢¹¶·â¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë±Ô¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤Ç¶â»ÒÂóÏº¤òÁö¤é¤»¤ë¡£Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¶â»Ò¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò´Øº¬µ®Âç¤¬³°¤ËÎ®¤·