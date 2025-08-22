大手芸能事務所「セント・フォース」に所属するフリーアナウンサーの深澤朝香（29）が第1子を出産したことを22日までに自身のインスタグラムで報告した。深澤は「先日、無事に出産いたしました」と報告し、性別については「元気な女の子です」と明かした。現状については「初めて尽くしで、1日終わるのが早すぎる毎日です」とし「赤ちゃんの時間もあっという間だから楽しみたいと思いつつもそうもいかない時がありますが（笑