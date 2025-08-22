犬のことを愛しすぎている飼い主さんが、全力の愛情表現をしたと思ったら…？まさかの「ガチ拒否」に、思わず笑いが込み上げてしまうと反響を呼んでいます。話題になっている動画は75万5000回再生を突破し、「わかるｗ」「可愛すぎるー！」といった声が寄せられています。 【動画：犬を愛しすぎている男性→全力の愛情表現をした結果…あまりにも切ない『ガチ拒否』】 愛情が止められなくて Instagramアカウント「anko_ma