香港エクスプレス航空は、「エクスプレスセール」を8月22日午前11時から24日まで開催する。対象路線は仙台・東京/羽田・東京/成田・静岡〜香港線で、往復運賃は5,600円から。運賃カテゴリはウルトラライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。搭乗期間は8月29日から2026年3月15日まで、一部路線は異なる。売り切れ次第終了する。ライト運賃にも設定がある。