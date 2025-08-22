インタビューに答える国際農業開発基金のアルバロ・ラリオ総裁国連専門機関・国際農業開発基金（IFAD）のアルバロ・ラリオ総裁は21日「日本企業の技術協力がアフリカの小規模農家に与える恩恵は極めて大きい」として、日本にさらなる投資を呼びかけた。横浜市で開催中の第9回アフリカ開発会議（TICAD）に合わせて来日し、共同通信のインタビューに応じた。IFADと日本政府は昨年、アフリカ東部タンザニアのコーヒー農家を日本企