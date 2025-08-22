インタビューに応じるナミビアのセルマ・アシパラムサビ国際関係貿易相＝21日、横浜市（同省提供）ナミビアのセルマ・アシパラムサビ国際関係貿易相（外相）が21日、横浜市で共同通信のインタビューに応じた。市場統合などを通じた経済成長を目指すアフリカにとって「現在の主要な課題は道路や鉄道、空路の連結性だ」と指摘し、インフラ整備に対する日本からのさらなる投資や技術協力を歓迎するとした。ナミビアは大西洋に面し