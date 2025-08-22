インタビューに答えるルワンダのヌドゥフンギレヘ外相ルワンダのヌドゥフンギレヘ外相は21日、横浜市で共同通信などのインタビューに応じ「日本はルワンダの社会や経済への変革を支援する重要なパートナーだ」と述べ、さらなる連携や協力の強化に意欲を示した。外相は20日に始まった第9回「アフリカ開発会議（TICAD）」に合わせて来日。「援助だけでなく、投資を促進することも重要だ」と強調した。アフリカ進出を拡大する中国