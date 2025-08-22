元格闘家の魔裟斗とタレント・矢沢心の夫婦ショットにフォロワーがくぎ付けだ。魔裟斗は２２日までに更新した自身のインスタグラムで「先日のメキシコ旅行」「８月２２日（金）２０時ＹｏｕＴｕｂｅアップｃｈｅｃｋｉｔｏｕｔ」と海外でのショットを掲載。ビーチでの写真などをアップし、フォロワーは「超絶イケおじと美女ですね！」「楽しそう」「しんちゃん綺麗」「美しい奥様」「最高に素敵なファミリー」とうっとり